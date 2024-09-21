Суспільство

Після атаки українських дронів у Тихорецькому районі Кубані ввели “локальний режим” НС
21 Вересня 2024 19:18
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росія
Евакуація з Тихорецька / Фото з відкритих джерел

У Тихорецькому районі Краснодарського краю ввели локальний режим надзвичайної ситуації, повідомив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв.

За словами Кондратьєва, людям нібито нічого не загрожує, але НС запроваджено для організації допомоги та оперативного вирішення «всіх питань, пов’язаних із подією».

Вранці після атаки українських безпілотників із Тихорецького району, за словами Кондратьєва, було евакуйовано 1200 жителів. Спочатку їх відправили в пункти тимчасового розміщення, потім частину людей перевезли в готелі. Евакуйовані жителі зможуть повернутися додому за два дні – після проведення робіт із розмінування, повідомив міністр ЦО та НС Краснодарського краю Сергій Штриков.

Генштаб ЗСУ за підсумками минулої ночі відзвітував про поразку двох російських складів боєприпасів – у Тихорецькому районі та у Тверській області.

Під Тихорецьком, який розташований приблизно за 150 кілометрів на північний схід від Краснодара, українські сили вразили одну з трьох найбільших російських баз зберігання боєприпасів, заявили в Генштабі ЗСУ. За даними військових, у момент удару там перебував ешелон, який доставив щонайменше дві тисячі тонн боєприпасів, зокрема і з Північної Кореї. Після удару почалася пожежа, а потім детонація боєприпасів.

Також у Тихорецькому районі атаковано радіолокаційну станцію «Подлет», яка виявляла повітряні цілі в напрямку складу, стверджують у Генштабі ЗСУ. Про наслідки атаки не повідомляють.

Раніше в Мережі було опубліковано супутникове фото наслідків удару, на якому видно клуби диму. На знімку також видно, що пожежа триває і біля військового аеродрому Тихорецька.


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