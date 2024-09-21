Політика

З’явилося супутникове фото наслідків нічного удару по складу РФ
21 Вересня 2024 18:23
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бпла, росія
Вид на Тихорецьк і околиці з космосу. Зліва - горять склади з БК, справа - аеродром

Проєкт Радіо Свобода «Схеми» опублікував супутниковий знімок російського складу боєприпасів, який вночі вразили Сили оборони України.

На знімках з супутника Sentinel-2 за 21 вересня, що доступні на платформі EO Browser, і які є у розпорядженні «Схем», зафіксовані наслідки нічної атаки на військовий обʼєкт, який розташований на північ від селища Кам’яний у Краснодарському краї Росії – там триває пожежа.

Фото супутника Sentinel-2 за 21 вересня, на якому видні наслідки нічної атаки по військовому обʼєкті у Краснодарському краї Росії / Фото Радіо Свобода

На супутниковому знімку також видно, що пожежа триває і біля військового аеродрому міста Тихорецьк, який розташований неподалік від складу боєприпасів.

На мапі OpenStreetMap ці склади позначені, як військова частина №57229-41. У російських відкритих джерелах є згадки про приналежність цього підрозділу до центру матеріально-технічного забезпечення Південного військового округу РФ.

Згідно з дослідженням вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), цей склад також називають 719-ю базою артилерійських боєприпасів. У лютому 2024 року в CSIS повідомили, що за останній рік на цій базі спостерігається підвищена активність й помітне її збільшення. Згідно з доповіддю аналітиків CSIS, у жовтні 2023 року Білий дім підтвердив, що саме ця російська база – основна у РФ для зберігання північнокорейських боєприпасів.

В ніч на 21 вересня російські медіа повідомили про вибухи поблизу однієї з військових частин у Тихорецькому районі. Пізніше губернатор Краснодарського краю заявив, що унаслідок пожежі детонували вибухонебезпечні предмети. На відео з місця події, які ширяться соцмережами, видно клуби диму.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили удар по арсеналу у Тихорецьку та заявили про знищення понад 2 тисяч тонн боєприпасів, зокрема й з Північної Кореї. Генштаб зауважує, що цей склад «входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів та є одним з ключових у логістичній системі російських військ».


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