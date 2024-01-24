Під удар у центрі Харкова потрапила 130-річна пам’ятка архітектури

Ввечері, 23 січня, росіяни влучили ракетами в історичну будівлю архітектора Сергія Загоскіна, що була зведена майже 130 років тому. Вона розташована на вулиці Пушкінській, прямо в самому центрі Харкова.

Попередньо, по вулиці влучили 2 ракети С-300. Одна – безпосередньо в споруду.

Як повідомив голово ОВА Олег Синєгубов, постраждали 9 людей, серед них 4-річна дитина.

“Зруйнована наукова установа, ракета С-300 влучила просто в дах будівлі.

Пошкоджені житлові будинки, офісні приміщення, кафе, аптеки та інша виключно цивільна інфраструктура”, – зазначив Синєгубов.