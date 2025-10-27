Під Рівним подружжя на легковику потрапило у ДТП: жінка загинула, її чоловік у реанімації

Румунія продовжила обмеження руху на кордоні з Україною: яка причина

НАБУ та САП знайшли в глави АМКУ Кириленка ще 20 об’єктів нерухомості та люксове авто

Про це повідомили в ГУНП в Рівненській області .

Сьогодні, 27 жовтня, близько 12:30, у селі Городок Рівненського району не розминулися легковик Daewoo Lanos та мікроавтобус Fiat Talento.