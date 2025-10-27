        Кримінал

        Під Рівним подружжя на легковику потрапило у ДТП: жінка загинула, її чоловік у реанімації

        Галина Шподарева
        27 Жовтня 2025 20:14
        читать на русском →
        У ДТП під рівним загинула жінка, її чоловік в лікарні / Фото: Поліція Рівненщини
        У ДТП під рівним загинула жінка, її чоловік в лікарні / Фото: Поліція Рівненщини

        Сьогодні, 27 жовтня, близько 12:30, у селі Городок Рівненського району не розминулися легковик Daewoo Lanos та мікроавтобус Fiat Talento.

        Про це повідомили в ГУНП в Рівненській області.

        За кермом автомобіля Daewoo перебував 72-річний рівнянин.

        Реклама
        Реклама

        “Унаслідок зіткнення попри вжиті реанімаційні заходи на місці події загинула пасажирка легковика, 68-річна дружина водія”, – розповіли в поліції.

        Водія із тяжкими травмами госпіталізували до реанімації. 27-річний водій мікроавтобуса Fiat, попередньо, не постраждав.

        Слідчий слідчого управління розпочав досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

        Місце зіткнення легковика та мікроавтобуса під Рівним / Фото: Поліція Рівненщини

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини