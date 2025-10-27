Під Рівним подружжя на легковику потрапило у ДТП: жінка загинула, її чоловік у реанімації

Сьогодні, 27 жовтня, близько 12:30, у селі Городок Рівненського району не розминулися легковик Daewoo Lanos та мікроавтобус Fiat Talento.
Про це повідомили в ГУНП в Рівненській області.
За кермом автомобіля Daewoo перебував 72-річний рівнянин.
“Унаслідок зіткнення попри вжиті реанімаційні заходи на місці події загинула пасажирка легковика, 68-річна дружина водія”, – розповіли в поліції.
Водія із тяжкими травмами госпіталізували до реанімації. 27-річний водій мікроавтобуса Fiat, попередньо, не постраждав.
Слідчий слідчого управління розпочав досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).