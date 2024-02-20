Під Одесою підірвали автівку з представниками УДА Альбертом та Наталею Кручиніними

В понеділок, 19 лютого, біля Одеси підірвали автомобіль з членами Української добровольчої армії – Альбертом та Наталею Кручиніними.

Про це повідомили в УДА.

Зараз за життя постраждалих борються лікарі. На місці працює поліція.

«Командування УДА розцінює зазначений злочин як терористичний акт, а пріоритетною версією розглядає діяльність ворожих ДРГ. Підрозділи власної безпеки УДА вже отримали термінові вказівки», — йдеться в повідомленні.

В УДА закликали всіх можливих очевидців злочину, а також осіб, яким відома будь-яка інформація про його замовників та виконавців, звʼязатись з командуванням УДА.

«Гарантуємо анонімність та винагороду у розмірі 10 тисяч доларів США за інформацію, яка допоможе затримати або ліквідувати ДРГ», — додали в УДА.

Слідчі відкрили справу щодо замаху на умисне вбивство двох осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Передбачене покарання: від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення.