Під Харковом надзвичайники всю ніч тушили будинок

Вчора о 22:25 виникла пожежа у будинку барачного типу в селі Слобідське, Харківського району. Повідомлення про неї до рятувальників надійшло вже коли вогонь майже повністю охопив дах будинку.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області.

“На час прибуття підрозділів ДСНС площа горіння складала біля 750 кв.м. На гасіння вогню рятувальники подали відразу 7 пожежних стволів. Проте роботи з пожежогасіння ускладнювались відсутністю протипожежного постачання в даному населеному пункті. Тож вогнеборцям довелось організувати постійне підвезення води з найближчого водоймища за допомогою пожежних автоцистерн”, – йдеться у повідомленні.

Загалом в процесі пожежогасіння приймало участь 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 35 осіб особового складу ДСНС.

“О 00:07 бійцям вдалось локалізували пожежу, але ж повністю приборкати її – лише о 06:00. Постраждалих немає. Причина виникнення загоряння встановлюється”, – повідомили у відомстві.