Суспільство

Під чиїм контролем Кліщіївка?

17 Вересня 2023 18:11
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Військові бригади “Лють” повідомили, що зараз у Кліщіївці, що на півдні Бахмута, ведуться активні штурмові дії.

“У Кліщіївці ведуться активні штурмові дії, підтвердити стовідсотковий контроль над населеним пунктом станом на зараз не можуть”, – повідомили Суспільному в бригаді.

Там закликали українців дочекатися офіційних коментарів від Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, в обід у соціальних мережах з’явилося фото із військовими, які тримають український прапор у Кліщіїівці. Згодом керівник Офісу президента Андрій Єрмак натякнув на деокупацію населеного пункту.

Напередодні стало відомо про звільнення Андріївки, що також розташована на півдні від Бахмута.


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