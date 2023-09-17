Під чиїм контролем Кліщіївка?

Військові бригади “Лють” повідомили, що зараз у Кліщіївці, що на півдні Бахмута, ведуться активні штурмові дії.

“У Кліщіївці ведуться активні штурмові дії, підтвердити стовідсотковий контроль над населеним пунктом станом на зараз не можуть”, – повідомили Суспільному в бригаді.

Там закликали українців дочекатися офіційних коментарів від Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, в обід у соціальних мережах з’явилося фото із військовими, які тримають український прапор у Кліщіїівці. Згодом керівник Офісу президента Андрій Єрмак натякнув на деокупацію населеного пункту.

Напередодні стало відомо про звільнення Андріївки, що також розташована на півдні від Бахмута.