Політика

Під час зустрічі з президентом країни-агресора Орбан назвав війну в Україні “воєнною операцією”

17 Жовтня 2023 22:00
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путін, орбан

Угорський прем’єр Віктор Орбан під час розмови з російським диктатором Владіміром Путіним назвав війну РФ проти України “воєнною операцією”.

Про це повідомляє “Європейська правда”

Російське пропагандистське агентство РИА “Новости” у вівторок поширило фрагмент розмови із синхронним перекладом, де Орбан нібито каже про “воєнну операцію”. Водночас, тихо, але на фоні чутно фразу katona műveletek – воєнна операція.

“Ні, Вікторе. Те, що відбувається в Україні – це не “спеціальна воєнна операція”, це ВІЙНА. Війна, в якій борються угорці із Закарпаття. Ганьба!”, – відреагував депутат угорського парламенту Мартон Томпош, який є одним із засновників представленого в парламенті опозиційного руху Momentum.


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