Суспільство

Петиція з проханням дозволити перевозити собак у столичному метро набрала потрібну кількість підписів

20 Лютого 2024 17:42
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метро, собака
Собака / Getty Images

Петиція про дозвіл проїзду в метро Києва із собаками набрала необхідні голоси.

Звернення, яке підписали понад 6 тисяч киян, тепер має розглянути профільна комісія, передає УП. Життя.

Петиція з’явилася на сайті Київської міської ради 6 лютого. Авторка Валерія Уманські просила дозволити проїзд із чотирилапими, за умов дотримання безпекових та санітарних норм.

У соцмережах багато людей підтримали прохання та розповіли свої історії про труднощі перевезення собак.

“Просто в мене лапки…Інколи бували ситуації коли нас з Лакі просто не пускали в метро і нікого не хвилювало що він дуже маленький і на руках”, – написала “собачниця” Ліза Карпушина.


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