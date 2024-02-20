Петиція з проханням дозволити перевозити собак у столичному метро набрала потрібну кількість підписів

Петиція про дозвіл проїзду в метро Києва із собаками набрала необхідні голоси.

Звернення, яке підписали понад 6 тисяч киян, тепер має розглянути профільна комісія, передає УП. Життя.

Петиція з’явилася на сайті Київської міської ради 6 лютого. Авторка Валерія Уманські просила дозволити проїзд із чотирилапими, за умов дотримання безпекових та санітарних норм.

У соцмережах багато людей підтримали прохання та розповіли свої історії про труднощі перевезення собак.

“Просто в мене лапки…Інколи бували ситуації коли нас з Лакі просто не пускали в метро і нікого не хвилювало що він дуже маленький і на руках”, – написала “собачниця” Ліза Карпушина.