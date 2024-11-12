Перші добровольці Українського легіону підписали контракти із ЗСУ в рекрутинговому центрі, відкритому в генконсульстві України у польсбкому Любліні.

Заявки на вступ подали вже понад 600 осіб, повідомляє Укрінформ.

Тиждень тому повідомлялося, що понад 500 добровольців із 30 країн світу подали заявки до легіону, більшість з них – з Польщі та Чехії.

В рекрутинговому центрі зазначили, що добровольці можуть підписати контракт на три роки або до завершення війни, після чого їх відправлять на полігони в Польщі для проходження підготовки.

Президент Володимир Зеленський, після підписання двосторонньої безпекової угоди з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, оголосив про домовленість з Польщею щодо формування добровольчого військового підрозділу з українців, які перебувають у країнах ЄС. Український легіон проходитиме тренування в Польщі та буде забезпечений необхідним оснащенням від партнерів.