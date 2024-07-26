Пентагон виявив бухгалтерські помилки на 2 мільярди доларів допомоги Україні

Пентагон виявив помилки у своїх розрахунках щодо обладнання, яке відправлено в Україну, на суму 2 мільярди доларів. Як наслідок, в Україну можуть додатково відправити озброєння на суму 2 мільярди доларів.

Про це пише Reuters.

Минулоріч відомство так само неправильно оцінило обсяг наданих боєприпасів, ракет та іншого військового обладнання, внаслідок чого виник профіцит у понад 6 мільярдів доларів. Їх використали для того, щоб постачати Києву ще більше озброєння.

Як пояснили в уряді, подібні вдалі для України помилки виникають через те, що ухвалений Конгресом закон про надання допомоги нашій державі на суму 61 мільярд доларів не містить чіткої інструкції щодо оцінки переданої зброї. Також не завжди зрозуміло, як рахувати обладнання, яке Київ отримує за програмою президента США, що дозволяє йому використовувати запаси зі складів.

У Пентагоні хочуть звернутися до законотворців з проханням урегулювати це питання в документах.