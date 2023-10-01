Пенсії та субсидій: що зміниться у жовтні

В Україні з 1 жовтня 2023 року розпочнеться перерахунок субсидій на опалювальний сезон. При цьому пенсії поки що залишаться без підвищення, пише РБК Україна.

У жовтні підвищення пенсій не передбачено. За винятком стандартних надбавок для пенсіонерів віком від 70 років.

Зазначимо, щомісячні доплати за віком виглядають так:

від 70 до 74 років – 300 гривень;

від 75 до 79 років – 456 гривень;

від 80 років і старше – 570 гривень.

Крім того, пенсіонери зі статусом тимчасово переміщених осіб можуть розраховувати на доплати у розмірі 2093 гривень, якщо вони через різні причини протягом кількох місяців не отримували свою пенсію.

Наступний масовий перерахунок пенсій заплановано на березень 2024 року. Відповідно до законодавства, тоді має бути проведено індексацію.

Як і раніше, українці можуть розраховувати на субсидії, якщо витрати на оплату комунальних послуг перевищують 15% від середньомісячного доходу сім’ї.

Минулого опалювального сезону середній розмір субсидії становив 1600 гривень на одне домогосподарство. У нинішньому може збільшитися через дорожчу електроенергію.

При призначенні субсидії з жовтня на опалювальний сезон 2023/2024 враховуються доходи сім’ї за перші два квартали 2023 року. Якщо субсидія призначається пенсіонеру, то обліковується дохід у розмірі виплат за серпень.

Призначенням субсидії займається Пенсійний фонд. Для її оформлення необов’язково особисто відвідувати його органи. Достатньо заповнити всі форми та за необхідності додати скан-копії документів на порталах “Дія” або ПФУ.

При цьому автоматично субсидії перерахують:

домогосподарствам, яким призначено субсидію на неопалювальний період 2023 року

домогосподарствам, яким її було призначено у розмірі 0,00 грн на неопалюваний період

Перерахунок здійснюється на основі інформації:

про доходи осіб (Державний реєстр фізичних осіб-платників податків), про групу платників єдиного податку, до якого належить фізична особа-підприємець на спрощеній системі (Податкова служба);

про доходи осіб та сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

про відсутність боргів за комуналку (від постачальників послуг ЖКГ).

Водночас деяким категоріям субсидія на опалювальний період призначатиметься лише за новим зверненням. Це ті, хто відмовився від субсидії, але на опалювальний період бажає одержувати виплати. І ті, у кого відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб, соціальному стані тощо.

Якщо одержувач субсидії придбав нове авто, нерухомість, відкрив депозит на понад 100 000 гривень, не погасив борги за комуналку або якщо хоча б один дорослий член сім’ї не навчається та не працює, й не має статусу безробітного, тоді виплати припиняються.