Пенсійний фонд дозволив купувати страховий стаж

Пенсійний фонд запустив механізм добровільних страхових внесків, який дозволяє купувати страховий стаж для майбутньої пенсії або ж збільшувати її розмір.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступниці керівника Офісу президента Юлії Соколовської.

Кого може зацікавити механізм:

людей, які зараз заробляють за кордоном, але хотіли б отримувати пенсію в Україні;

осіб передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для пенсії;

працівників з низькими офіційними доходами, які шляхом добровільних внесків можуть збільшити майбутню пенсію.

Для початку необхідно укласти договір з Пенсійним фондом за допомогою електронного підпису, Дія.Підпису або системи GOV.ID, після чого можна самостійно визначити тривалість, періодичність та розмір страхових внесків.

Суми страхових внесків зараховуються за місяць, у якому гроші потрапили на рахунок Пенсійного фонду.

Для незастрахованих осіб місяць буде зарахований до страхового стажу, а для застрахованих – збільшено зарплату для обчислення пенсії.