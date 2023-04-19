Парламент ЄС закликав розпочати переговори про членство Молдови у 2023 році

Парламент Європейського Союзу прийняв резолюцію щодо Молдови, в якій закликав Брюссель розпочати переговори з Кишиневом щодо вступу до ЄС до кінця 2023 року. Умовою цього має стати виконання Молдовою дев’яти кроків, визначених Європейською комісією. На думку євродепутатів, членство Молдови у Євросоюзі стане геостратегічною інвестицією в об’єднану та сильну Європу.

Водночас парламент закликав уряд Молдови продовжувати реформи в галузі демократії та верховенства закону, домагатися повної реалізації угоди про асоціацію з ЄС та всеосяжної зони вільної торгівлі, а також боротися з організованою міжнародною злочинністю.

Текст резолюції було прийнято 555 голосами, проти виступили 49 євродепутатів, 26 утрималися.

Молдова стала кандидатом на вступ до Євросоюзу у травні 2022 року, подавши заявку щодо прискореної процедури разом з Україною.