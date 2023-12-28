Політика

Парламент Молдови прийняв рішення приєднатись до міжнародного реєстру збитків від війни РФ проти України

28 Грудня 2023 21:37
читать на русском →
молдова

Парламент Молдови сьогодні, 28 грудня, у другому читанні проголосував за приєднання до розширеної часткової угоди про створення реєстру збитків, яких Україні завдала Росія.

Про це повідомляє NewsMaker.

“Наша мета — зробити внесок у проведення розслідувань злочинів проти людяності та задокументувати їх”, — заявили молдавські парламентарі.

Також у заяві парламенту йдеться, що неприєднання Молдови до угоди “негативно впливає на образ і зовнішню політику країни”.

Наразі Молдова є асоційованим членом реєстру збитків. Щоб стати повноправним учасником, Молдова має сплатити щорічний внесок від 25 до 30 тисяч євро.

У травні 2023 року на саміті Ради Європи лідери країн Євросоюзу визнали важливість ідеї створення реєстру збитків, які завдала Україні Росія. Його створять як міжурядову установу у Раді Європи, офіс реєстру буде у Гаазі. У реєстрі збережуть документальні дані про збитки, втрати чи шкоду, яку Росія завдала Україні після 24 лютого 2022 року.

8 листопада 2023 року Верховна рада України проголосувала за законопроєкт про реєстр збитків, завданих Росією, а також ратифікувала 2 угоди — зі Швецією про захист інформації та з ЄС про безпекове середовище.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Грудня 2023 20:54

У Канаді зазнав катастрофи літак із вісьмома пасажирами та двома членами екіпажу 
28 Грудня 2023 17:07

Окупанти обстріляли село у Запорізькій області: двоє людей загинуло
28 Грудня 2023 12:08

Розстріляти військовополонених ЗСУ під Роботиним могли псковські десантники — Офіс генпрокурора
28 Грудня 2023 11:41

В Україні знизилася довіра до телемарафону (опитування)
28 Грудня 2023 11:22

Голові Нацполіції не сподобалась ідея залучати поліцейських для роздачі повісток
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
усі думки