Парламент Молдови прийняв рішення приєднатись до міжнародного реєстру збитків від війни РФ проти України

Парламент Молдови сьогодні, 28 грудня, у другому читанні проголосував за приєднання до розширеної часткової угоди про створення реєстру збитків, яких Україні завдала Росія.

Про це повідомляє NewsMaker.

“Наша мета — зробити внесок у проведення розслідувань злочинів проти людяності та задокументувати їх”, — заявили молдавські парламентарі.

Також у заяві парламенту йдеться, що неприєднання Молдови до угоди “негативно впливає на образ і зовнішню політику країни”.

Наразі Молдова є асоційованим членом реєстру збитків. Щоб стати повноправним учасником, Молдова має сплатити щорічний внесок від 25 до 30 тисяч євро.

У травні 2023 року на саміті Ради Європи лідери країн Євросоюзу визнали важливість ідеї створення реєстру збитків, які завдала Україні Росія. Його створять як міжурядову установу у Раді Європи, офіс реєстру буде у Гаазі. У реєстрі збережуть документальні дані про збитки, втрати чи шкоду, яку Росія завдала Україні після 24 лютого 2022 року.

8 листопада 2023 року Верховна рада України проголосувала за законопроєкт про реєстр збитків, завданих Росією, а також ратифікувала 2 угоди — зі Швецією про захист інформації та з ЄС про безпекове середовище.