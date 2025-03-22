Папа Римський вперше з’явиться на публіці після госпіталізації

Папа Франциск має намір з’явитися в римській лікарні «Джемеллі» незабаром після полудня в неділю, що стане його першою появою на публіці після госпіталізації більше місяця тому, передає Bloomberg.

Понтифік планує привітати громадськість і передати своє благословення, повідомила прес-служба Святого Престолу в суботу.

Учора Ватикан повідомив, що стан Папи залишається стабільним, з невеликими поліпшеннями з точки зору здоров’я моторики і дихання.

10 березня прес-служба Святого Престолу заявила, що понтифіку більше не загрожує смерть після того, як він був госпіталізований через пневмонію.