Суспільство

Папа Римський вперше з’явиться на публіці після госпіталізації
22 Березня 2025 13:20
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Папа Франциск підійде до вікна лікарні близько 12 години 23 березня / Фото Reuters
Папа Франциск підійде до вікна лікарні близько 12 години 23 березня / Фото Reuters

Папа Франциск має намір з’явитися в римській лікарні «Джемеллі» незабаром після полудня в неділю, що стане його першою появою на публіці після госпіталізації більше місяця тому, передає Bloomberg.

Понтифік планує привітати громадськість і передати своє благословення, повідомила прес-служба Святого Престолу в суботу.

Учора Ватикан повідомив, що стан Папи залишається стабільним, з невеликими поліпшеннями з точки зору здоров’я моторики і дихання.

10 березня прес-служба Святого Престолу заявила, що понтифіку більше не загрожує смерть після того, як він був госпіталізований через пневмонію.


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