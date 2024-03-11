Політика

Папа Римський готовий приїхати до Києва за умови, що також відвідає Москву

11 Березня 2024 17:04
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Папа Римський
Папа Римський Франциск / Фото: AP

Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш заявив, що Папа Римський Франциск готовий здійснити візит до Києва, тільки якщо поїздка буде поєднана з відвідинами Москви.

Про це дипломат повідомив у інтерв’ю “Радіо Свобода“.

“Відповідне питання постійно звучить. Ми про нього нагадуємо. І буквально днями на офіційних і неофіційних зустрічах говорили”, — зазначив Юраш.

Посол нагадав, що Папа Римський отримав запрошення від представників українського політикуму, починаючи з президента Володимира Зеленського, який у 2020 році на зустрічі в Римі передав запрошення і повторив його у травні минулого року.

“Потім так само були запрошення: від прем’єра і всіх інших осіб офіційних. Папа прекрасно це знає. Він має своє бачення. Хоче й офіційно говорить, про те, що можливий, потенційний візит до Києва, від якого він не відмовляється, який хоче зреалізувати, він обов’язково пов’язує з візитом до Москви”, — вказав дипломат.

Юраш додав: “Очевидно, ми розуміємо нереалістичність саме цієї позиції. Москва не хоче бачити. Вона не надсилає таких самих меседжів кооперації та співпраці з Ватиканом. І навіть формального запрошення”.


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