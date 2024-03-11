Папа Римський готовий приїхати до Києва за умови, що також відвідає Москву

Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш заявив, що Папа Римський Франциск готовий здійснити візит до Києва, тільки якщо поїздка буде поєднана з відвідинами Москви.

Про це дипломат повідомив у інтерв’ю “Радіо Свобода“.

“Відповідне питання постійно звучить. Ми про нього нагадуємо. І буквально днями на офіційних і неофіційних зустрічах говорили”, — зазначив Юраш.

Посол нагадав, що Папа Римський отримав запрошення від представників українського політикуму, починаючи з президента Володимира Зеленського, який у 2020 році на зустрічі в Римі передав запрошення і повторив його у травні минулого року.

“Потім так само були запрошення: від прем’єра і всіх інших осіб офіційних. Папа прекрасно це знає. Він має своє бачення. Хоче й офіційно говорить, про те, що можливий, потенційний візит до Києва, від якого він не відмовляється, який хоче зреалізувати, він обов’язково пов’язує з візитом до Москви”, — вказав дипломат.

Юраш додав: “Очевидно, ми розуміємо нереалістичність саме цієї позиції. Москва не хоче бачити. Вона не надсилає таких самих меседжів кооперації та співпраці з Ватиканом. І навіть формального запрошення”.