Політика

PAP: Польща придбає 1000 південнокорейських танків К2

13 Серпня 2023 15:21
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польща, танки

Як повідомляє Polska Agencija Prasowa, 180 машин поставлять у країну до 2025 року. Перші вже стоять на озброєнні. Наступний крок – це купівля 820 танків К2PL, спеціально адаптованих для Польщі, повідомив міністр оборони Маріуш Блащак. Для цього створено польсько-корейський консорціум.

Перші такі танки надійдуть у 2026 році. Вони разом із американськими Abrams складуть кістяк бронетанкових військ на десятиліття, упевнений Блащак.

Також важливо забезпечувати потреби у боєприпасах. Вже підписано контракт на постачання 1 млн. снарядів калібром 155-міліметрів.

Блащак заявив, що за останній рік Військо Польське зміцнило свої можливості у всіх сферах. Сухопутні війська отримали танки Abrams, K2, гаубиці K9. У ППО надходять системи Patriot і «Мала Нарев». У ВПС надійшли літаки FA-50, незабаром прибуду F-35. ВМС замовили фрегати Miecnik. Також є комплекси HIMARS, Javelin та Piorun.


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