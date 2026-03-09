Пʼятеро людей постраждали на Сумщині через обстріли

З 8 по 9 березня внаслідок російських обстрілів в Сумській області зазнали поранень п’ятеро людей. Пошкоджено будинки, транспорт та магазин.

Про це повідомили в Національній поліції України. У Сумській громаді внаслідок ударів РФ пошкоджено тепловоз, тролейбусну лінію, вікна торгового центру, приватні будинки та автомобіль. Поранення дістали троє людей.

У Новослобідській громаді зазнали поранень 71-річний та 61-річний чоловіки, пошкоджено будинок.

Як уточнив керівник апарату Сумської ОВА Ігор Кальченко, у Новослобідській громаді російський БпЛА вдарив по житловому будинку

“Це жителі села, розташованого вкрай близько до кордону з Росією. Людей евакуювали та доставили до лікарні. 70-річному та 61-річному чоловікам медики надають необхідну допомогу. Зараз загрози їхньому життю немає”, – йдеться в повідомленні.