        Пʼятеро людей постраждали на Сумщині через обстріли

        Галина Шподарева
        9 Березня 2026 07:34

        З 8 по 9 березня внаслідок російських обстрілів в Сумській області зазнали поранень п’ятеро людей. Пошкоджено будинки, транспорт та магазин.

        Про це повідомили в Національній поліції України. У Сумській громаді внаслідок ударів РФ пошкоджено тепловоз, тролейбусну лінію, вікна торгового центру, приватні будинки та автомобіль. Поранення дістали троє людей.

        У Новослобідській громаді зазнали поранень 71-річний та 61-річний чоловіки, пошкоджено будинок.

        Як уточнив керівник апарату Сумської ОВА Ігор Кальченко, у Новослобідській громаді російський БпЛА вдарив по житловому будинку

        “Це жителі села, розташованого вкрай близько до кордону з Росією. Людей евакуювали та доставили до лікарні. 70-річному та 61-річному чоловікам медики надають необхідну допомогу. Зараз загрози їхньому життю немає”, – йдеться в повідомленні.

        Наслідки ударів РФ по Сумщині / Фото: Нацполіція

