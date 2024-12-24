Кримінал

Освітня омбудсменка закликала посилити безпеку у школах через інцидент із побиттям викладача у Вінниці
24 Грудня 2024 07:07
читать на русском →

Інцидент у вінницькому ліцеї, де батько школярки побив учителя, свідчить про необхідність посилення безпеки в закладах освіти. Про це заявила освітня омбудсменка Надія Лещик на своїй сторінці у Facebook.

Посадовиця наголосила, що жоден учасник освітнього процесу — учень, вчитель чи батьки — не повинен зазнавати насильства чи знущань.

Лещик також застерегла, що агресивна поведінка дорослих може негативно впливати на дітей, які стають свідками таких подій, і сприяти формуванню аналогічних моделей поведінки у них.

Вона запропонувала, щоб школи впроваджували правила ненасильницької комунікації, спрямовані на взаємопідтримку між учителями та батьками.

Інцидент, про який йдеться, став відомий після публікації відео в соцмережах. На записі видно, як чоловік заходить до класу і завдає кілька ударів викладачу. Причиною конфлікту називали нібито образу з боку вчителя на адресу дитини.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
23 Грудня 2024 21:37

Влада Ростовської області РФ заявила про вибухи поблизу аеродрому
24 Грудня 2024 07:23

Італійський уряд підтримав продовження постачання зброї Україні
23 Грудня 2024 19:34

Ідея відправити війська до Росії належала КНДР – NYT
23 Грудня 2024 18:41

Студентам іноземних вишів дозволять вільно виїжджати з України: готується законопроект
23 Грудня 2024 17:52

Зеленський повідомив кількість убитих та поранених військових КНДР на Курщині 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки