Освітня омбудсменка закликала посилити безпеку у школах через інцидент із побиттям викладача у Вінниці

Інцидент у вінницькому ліцеї, де батько школярки побив учителя, свідчить про необхідність посилення безпеки в закладах освіти. Про це заявила освітня омбудсменка Надія Лещик на своїй сторінці у Facebook.

Посадовиця наголосила, що жоден учасник освітнього процесу — учень, вчитель чи батьки — не повинен зазнавати насильства чи знущань.

Лещик також застерегла, що агресивна поведінка дорослих може негативно впливати на дітей, які стають свідками таких подій, і сприяти формуванню аналогічних моделей поведінки у них.

Вона запропонувала, щоб школи впроваджували правила ненасильницької комунікації, спрямовані на взаємопідтримку між учителями та батьками.

Інцидент, про який йдеться, став відомий після публікації відео в соцмережах. На записі видно, як чоловік заходить до класу і завдає кілька ударів викладачу. Причиною конфлікту називали нібито образу з боку вчителя на адресу дитини.