Політика

Остін зустрівся з Умєровим

7 Грудня 2023 10:09
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сша, міноборони, Умєров

Міністр оборони США Ллойд Остін провів у Пентагоні двосторонні переговори зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим.

Як пише “Європейська правда”, про це повідомляє Пентагон.

Як йдеться в заяві відомства, перед початком переговорів між посадовцями за зачиненими дверима міністр оборони США публічно підтвердив підтримку Києва з боку Вашингтона.

“Україна повернула собі більшу частину території, захопленої РФ з моменту її неспровокованого (повномасштабного) вторгнення в лютому 2022 року. Тож ми будемо підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Я впевнений, що наші союзники та партнери також будуть (разом) з нами”, – зазначив Остін.

У повідомленні Пентагону говориться, що двосторонні переговори між міністрами ґрунтувалися на розмовах, які відбулися минулого місяця в Києві, та включали стратегічні цілі України на наступний рік та довгострокове бачення майбутніх збройних сил.


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