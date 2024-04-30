Остін закликав інші країни передати Україні системи Patriot

Голова Пентагону Ллойд Остін особисто просив лідерів кількох країн передати Україні системи Patriot.

Про це Остін заявив під час слухань у Палаті представників щодо запиту на оборонний бюджет–2025, передає Укрінформ.

Він нагадав про засідання Контактної групи з питань оборони України минулого тижня, яка була зосереджена на питанні постачання засобів ППО.

“Є країни, які мають Patriot, і що ми робимо – то це продовжуємо вести переговори з цими країнами. Я особисто розмовляв з лідерами кількох країн в останні два тижні, заохочуючи їх надати додаткові можливості для ППО України”, – зазначив міністр.

В Європі батареї Patriot мають зокрема Іспанія, Греція, Німеччина, Нідерланди, Польща та Швеція.