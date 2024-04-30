Політика

Остін закликав інші країни передати Україні системи Patriot

30 Квітня 2024 21:51
сша, ппо
ЗРК MIM-104 Patriot в аеропорту Жешув, Польща / Фото: Getty Images

Голова Пентагону Ллойд Остін особисто просив лідерів кількох країн передати Україні системи Patriot.

Про це Остін заявив під час слухань у Палаті представників щодо запиту на оборонний бюджет–2025, передає Укрінформ.

Він нагадав про засідання Контактної групи з питань оборони України минулого тижня, яка була зосереджена на питанні постачання засобів ППО.

“Є країни, які мають Patriot, і що ми робимо – то це продовжуємо вести переговори з цими країнами. Я особисто розмовляв з лідерами кількох країн в останні два тижні, заохочуючи їх надати додаткові можливості для ППО України”, – зазначив міністр.

В Європі батареї Patriot мають зокрема Іспанія, Греція, Німеччина, Нідерланди, Польща та Швеція.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
30 Квітня 2024 20:16

Призупинення консульських послуг: у МЗС опублікували ще одне роз’яснення
30 Квітня 2024 21:36

Норвегія виділить Україні 600 млн доларів на ППО та гуманітарну підтримку
30 Квітня 2024 21:08

Зеленський провів низку нарад щодо ситуації на фронті
30 Квітня 2024 20:47

Рада Європи розпочинає підготовку до створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії
30 Квітня 2024 19:59

Протягом доби зафіксовано майже 100 бойових зіткнень, – Генштаб
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
усі думки