Економіка

Основним покупцем російського газу за останні дев’ять місяців став Китай
21 Жовтня 2024 17:50
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китай, росія
Ілюстративне фото / ТАСС

Китай у 2024 році став найбільшим ринком збуту російського трубопровідного газу, повідомило агентство Bloomberg, посилаючись на власні розрахунки.

У січні-вересні “Газпром” експортував до Китаю 23,7 мільярда кубічних метрів природного газу, що майже на 40% більше, ніж за той самий період 2023 року, випливає з розрахунків агентства, що базуються на митній інформації Китаю і даних міністерства економіки РФ.

За цим показником Китай обійшов Європу. Згідно з розрахунками, заснованими на даних про постачання газу через Україну і газопровід “Турецький потік”, із січня до вересня “Газпром” поставив своїм європейським клієнтам 22,5 мільярда кубічних метрів газу.

Як зазначає Bloomberg, після російського вторгнення більшість країн Євросоюзу обмежили поставки з Росії і почали шукати альтернативи російському газу. Водночас деякі країни, зокрема Угорщина, Австрія та Словаччина, продовжують отримувати газ із Росії. За підрахунками агентства, за перші дев’ять місяців 2024 року експорт російського газу в цей регіон зріс на 16% порівняно з тим самим періодом минулого року.


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