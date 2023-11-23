Політика

Орбан зрадів перемозі на парламентських виборах у Нідерландах антиєвропейської Партії свободи

23 Листопада 2023 09:52
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орбан, Нідерланди, вибори

Глава угорського уряду Віктор Орбан зрадів приголомшливій перемозі на парламентських виборах у Нідерландах антиєвропейської Партії свободи (PVV) Герта Вілдерса.

Своєю радістю Орбан поділився у Twitter (Х), пише “Європейська правда”.

“Вітер змін вже тут! Вітаємо Герта Вілдерса з перемогою на виборах у Нідерландах!”, – зазначив Орбан, опублікувавши GIF-файл з уривком музичного відео пісні Scorpions “Вітер змін”.

На парламентських виборах у Нідерландах майже повний підрахунок голосів виборців підтвердив, що антиєвропейська ультраправа “Партія свободи” (PVV) на чолі з Гертом Вілдерсом, який не підтримує подальшу передачу зброї Україні, здобуває перемогу з величезним відривом від опонентів.

Вірогідно, Вілдерс спробує сформувати правий уряд із чинною партією влади VVD і партією “Новий суспільний договір”, які разом матимуть більшість у 81 місце у 150-місному парламенті.

Переговори можуть бути важкими, оскільки обидві партії заявили, що мають серйозні сумніви щодо співпраці з Вілдерсом через його відверту антиісламську позицію. Також у політичних сил суттєві суперечності у позиціях щодо України. 

Вілдерс – прихильник політики угорського прем’єра Віктора Орбана, він відкрито виступає проти ЄС, закликаючи Нідерланди контролювати кордони, значно скоротити свої виплати Союзу та блокувати приєднання будь-яких нових членів.

Він також неодноразово заявляв, що Нідерланди повинні припинити постачати зброю Україні, кажучи, що зброя потрібна їм для захисту. 


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