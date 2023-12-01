Орбан вважає, що переговори про вступ України в ЄС навіть не слід розпочинати

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що переговори про вступ України до ЄС не відповідають інтересам Угорщини і тому не мають бути поставлені на порядок денний.

Про це він сказав в інтерв’ю радіо Kossuth, пише Index.

“Є багато питань, на які ми не знаємо відповідей: Україна перебуває у стані війни, і її правова система працює інакше, ніж у мирній країні”, – сказав Орбан і додав, що зараз неможливо дізнатися чисельність населення України, яке вони хочуть прийняти в ЄС.

За його словами, наразі також неможливо знати, скільки грошей доведеться витратити на розвиток України та звідки ці гроші візьмуться. Бо таким чином країни-члени ЄС можуть втратити ресурси.

На думку прем’єр-міністра, Європейський Союз має спочатку встановити стратегічне партнерство з Україною, але це відбудеться лише через багато років. На його думку, це наблизить Україну до спільноти.

“Ми дали українцям сто мільярдів євро, але якби ми використали їх на розвиток Європи, економіки були б у кращому стані. Ціни на комунальні послуги зараз зросли, безробіття вище”, – додав він.