Політика

Орбан сподівається на зміну позиції України щодо різдвяного перемир’я
20 Грудня 2024 14:25
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Віктор Орбан / Фото з відкритих джерел

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час виступу на радіо Kossuth висловив сподівання, що Україна ще може переглянути своє рішення стосовно різдвяного перемир’я.

Про це пише Magyar Nemzet.

Орбан розповів про свою “миротворчу місію” та переговори з лідерами кількох країн, зокрема з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, який, за його словами, відіграв ключову роль у посередництві між сторонами під час підписання зернової угоди.

“Давайте хоча б досягнемо різдвяного перемир’я. Я прагну припинення вогню та масштабного обміну полоненими на православне Різдво,” – заявив Орбан.

Він наголосив, що короткострокове припинення вогню на кілька днів не дасть жодній зі сторін військової переваги, але могло б стати сигналом, що мир можливий навіть на короткий час.

“Різдвяне перемир’я показало б, що тимчасовий мир – це не утопія,” – підкреслив угорський прем’єр.

Орбан зазначив, що йому вдалося заручитися підтримкою російської сторони щодо цього питання й висловив надію, що Україна також може змінити свою позицію.


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