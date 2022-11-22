Політика

Орбан прийшов на стадіон у шарфі з картою “Великої Угорщини”

22 Листопада 2022 11:44
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орбан

Прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана помітили із шарфом, на якому зображено карту “Великої Угорщини” з частинами сусідніх держав у її складі.

Із таким елементом одягу він прийшов на товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції у Будапешті, повідомляє хорватське видання Index.

Карта “Великої Угорщини”, що зображена на шарфі Орбана, включає нинішні території Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України.

Ці території були під владою Королівства Угорщина у складі Австро-Угорської імперії до кінця Першої світової війни.

Румунський депутат Європарламенту Алін Мітута закликав лідерів ЄС покарати та ізолювати Орбана.

“Це ревізіоністський жест, який ставить Орбана поряд з Путіним, який також мріє змінити кордони. Лідери ЄС повинні накласти на нього санкції та ізолювати в Європейській раді”, – заявив Мітула.


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