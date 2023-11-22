Політика

Орбан погрожує заблокувати всю допомогу Євросоюзу для України — Politico

22 Листопада 2023 18:31
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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав листа голові Європейської ради Шарлю Мішелю, де фактично погрожує заблокувати всю допомогу для України, а також майбутній вступ країни до ЄС, якщо лідери Євросоюзу не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

Про це пише Politico, журналісти якого ознайомилися з листом. Як зазначається, лист був без дати, але з печаткою офісу Орбана.

У ньому Орбан пише, що жодне рішення щодо фінансування України, відкриття переговорів про вступ до ЄС чи подальших санкцій проти росії не може бути ухвалене, доки не відбудеться «стратегічна дискусія» лідерів ЄС у Брюсселі в середині грудня.

«Європейська Рада має оцінити виконання та ефективність нашої поточної політики щодо України, включно з різними програмами допомоги», — пише Орбан у листі.

Він також питав, чому Європа повинна продовжувати підтримувати Україну в той час, коли Сполучені Штати можуть бути не в змозі продовжувати фінансування через «тупикову ситуацію» щодо майбутньої підтримки.

Орбан заявив, що Європейська Рада повинна провести «відверту та відкриту» дискусію щодо стратегічних цілей ЄС в Україні.

«Чи ми все ще вважаємо ці цілі реалістично досяжними? Чи ця стратегія життєздатна без потужної підтримки Сполучених Штатів? Чи можемо ми сприймати постійну підтримку Сполучених Штатів як належне? Як ми уявляємо собі архітектуру безпеки Європи після війни», — йдеться у тексті.

Як зазначається, у листі Орбан натякає, що Будапешт може використати своє право вето, щоб заблокувати 50 мільярдів євро допомоги Україні для роботи уряду, військову допомогу Україні на 500 мільйонів євро, а також початок офіційних переговорів щодо приєднання Києва до ЄС.


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