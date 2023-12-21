Політика

Орбан: “Ми зацікавлені в тому, щоб між Угорщиною та Росією було якесь державне утворення”

21 Грудня 2023 15:06
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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що у війні РФ проти України спершу потрібно запровадити режим припинення вогню, а далі провести перемовини.

Про це політик повідомив на щорічній підсумковій пресконференції.

“Європа перебуває під однією загрозою. Якщо приєднається і не почне переговори, то врешті-решт росіяни домовляться з американцями, і Європа залишиться осторонь. Це постійна загроза з часів Другої світової. Європа була окупована з двох сторін — із заходу та зі сходу, з боку РФ. Та відтоді існує ця постійна реальність, загроза, що майбутнє Європи вирішуватиметься не Європою, а двома великими державами”, — зазначив Орбан.

Прем’єр заявив, що ситуація є “дуже далекою” від того, “яка воююча сторона: росіяни-окупанти чи українці, що захищаються, підуть на компроміс”.

“Якщо ми починаємо спекулювати над питанням, яке в самому кінці всього цього процесу, це зупиняє нас від першого кроку, яким має бути припинення вогню”, — продовжив політик.

Відповідаючи на запитання про те, чи хоче Будапешт мати нейтральну або буферну зону на східному кордоні чи союзника по НАТО та ЄС, Орбан сказав, що важливо, аби “Росія не мала спільного кордону з Угорщиною”.

“Це важливо для українців, але це окрема розмова. Це важливо для нас, тому що ми угорці. Це наш інтерес — не мати спільного кордону з РФ, і ми завжди зацікавлені в тому, щоб між Угорщиною та Росією було якесь державне утворення. Досі це була Україна, і це було добре. Ми не хотіли цього змінювати”, — підкреслив прем’єр.

Політик пояснив, що “зміна цього не ґрунтувалася на угорських інтересах”.

“Тому ми дивимося на себе, і ми зацікавлені в тому, щоб мати впорядковану державу між Угорщиною та Росією. Все інше вирішуватимуть великі хлопці. Інтерес Угорщини полягає в цьому”, — наголосив Орбан.

Водночас прем’єр вказав, що “Угорщина не зацікавлена в тому, аби мати в Альянсі державу, яка в цей момент веде війну, тому що на неї напали”.

“Це те, про що говорять і в НАТО. Отже, це не егоїстична позиція Угорщини. Альянс не збирається робити кроків для України. Та не робить жодного кроку назустріч Україні. НАТО постійно закликає держави-члени робити те, що вони можуть. Але вони, як військовий альянс, не хочуть цього робити, тому що опиняться у війні з Росією. Це буде погано для всіх, і, безумовно, для Угорщини через географічне розташування”, — розповів політик.

Орбан додав, що Угорщина “не хоче брати на себе зобов’язання, де є ядерна зброя, а держава перебуває у стані війни з ними”.

“Угорщина мала б зобов’язання, тому що членство України в НАТО могло б означати, що згідно з Вашингтонським договором Альянсу, ми повинні були б відправити солдатів в Україну. Ми цього не хочемо”. — підсумував прем’єр.


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