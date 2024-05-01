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Опубліковано відео імовірного удару ракетами ATACMS по окупантах на Луганщині

1 Травня 2024 17:29
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війна
Момент ураження скупчення особового складу противника / Скриншот з відео

Сили оборони України завдали вогневого ураження по скупченню особового складу супротивника поблизу населеного пункту Рогове, що на Луганщині.

На кадрах, які зняв розвідувальний безпілотник, видно велике скупчення особового складу ворога та нанесення ураження трьома ракетами з касетною бойовою частиною.

Як пише Мілітарний, візуально площа ураження і кількість уражаючих елементів значно більша, ніж у GMLRS, тож, імовірно, удар був завданий балістичними ракетами ATACMS.

OSINT-спільнота виявила місця ураження завдяки орієнтирам на місцевості, вони розташовані приблизно за 78 кілометрів від лінії бойового зіткнення.


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