Опубліковані супутникові фото результату “бавовни” на нафтобазі у Севастополі

Супутник Planet Labs зафіксував наслідки від вибуху, який стався в ніч проти 29 квітня на нафтобазі, що розташована між Козачою та Камишовою бухтами тимчасово окупованого Севастополя (АР Крим). На фото, які публікує Радіо Свобода, можна побачити кілька згорілих резервуарів, де, ймовірно, зберігали нафтопродукти.

За версією окупаційної влади Криму, по нафтобазі влучив безпілотник, постраждалих внаслідок вибуху немає.

Експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1-го рангу запасу Андрій Риженко повідомив, що ця нафтобаза належить до Чорноморського флоту РФ, який базується в окупованому Севастополі. За його словами, таких нафтобаз у Севастополі ще щонайменше три.

Українська розвідка також стверджує, що знищені нафтопродукти призначалися для російського Чорноморського флоту.