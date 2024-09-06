Політика

Операція на Курщині поставила Путіна в глухий кут – глава Міноборони Британії
6 Вересня 2024 12:49
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британія, путін
Джон Гілі / Фото з відкритих джерел

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі наголосив, що наступ ЗСУ на Курщину поставив Путіна у “глухий кут”.

Про це пише Politico.

За даними журналістів, про це Гілі заявив, виступаючи на борту літака Королівських військово-повітряних сил на шляху до Німеччини, де він візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України.

“Я пишаюся тим, що Велика Британія об’єдналася на підтримку України, і я був рішуче налаштований, і Кір Стармер був рішуче налаштований продовжити це з лейбористським урядом”, – сказав він.

Також він наголосив, що наступ на Курську область Російської Федерації “явно поставив Путіна у глухий кут, оскільки він залишив частини свого кордону беззахисними, і він все ще вирішує, що робити у відповідь, в той час як Україна утримує свої позиції в цій області”.

Помічники Гілі розповіли журналістам, що його амбіції полягають у тому, щоб його вважали “містером Україна” британського уряду – роль, яку донедавна виконував його попередник-консерватор Бен Воллес.


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