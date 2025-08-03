OPEC+ змінює стратегію: з вересня різко зросте видобуток нафти

Країни нафтового картелю OPEC+ оголосили про збільшення видобутку нафти на 547 тисяч барелів на добу, починаючи з вересня 2025 року. Це рішення остаточно завершує майже дворічну стратегію стримування цін шляхом обмеження пропозиції на ринку, повідомляє Financial Times.

У січні 2024 року вісім країн-членів, включно з Саудівською Аравією, Іраком та Об’єднаними Арабськими Еміратами, добровільно скоротили видобуток на 2,2 млн барелів на добу. Причиною стали побоювання щодо зростання популярності електромобілів та повільного зростання попиту на нафту в Китаї.

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Однак ці скорочення, які спочатку планувались лише на три місяці, не змогли зупинити падіння цін. Водночас картель почав втрачати частку ринку через зростання видобутку в США, Бразилії та Канаді, що спричинило внутрішню напругу.

У грудні OPEC+ заявив про намір «поступово» скасувати обмеження з березня, але реальне повернення до ринку відбулося значно швидше, ніж очікувалося. Зокрема, ОАЕ отримали додаткову квоту в 300 тисяч барелів на добу.

Багато аналітиків прогнозують, що вже цієї зими ринок може зіткнутися з профіцитом нафти. Компанія TotalEnergies попередила, що нафту незабаром стане «надто багато», особливо в разі уповільнення глобальної економіки.

Поки що ринок поглинає додаткові обсяги OPEC+, зокрема завдяки літньому туристичному сезону. У квітні-травні ціна Brent впала на 19% до менш ніж $60 за барель, але згодом відновилася, досягнувши $69 наприкінці тижня. Ціни підтримали, зокрема, війна між Ізраїлем та Іраном, а також останні торговельні угоди США.

Попри збільшення видобутку, в силі залишаються ще два пакети скорочень: добровільне зменшення на 1,65 млн барелів від восьми країн і загальне скорочення OPEC+ на 2 млн барелів, які мають діяти до кінця 2026 року.

Повернення цих обсягів на ринок стане предметом подальших обговорень. Утім, як зазначають учасники липневого семінару OPEC у Відні, загальний настрій залишається обережним і «похмурим».

Очікується, що в 2026-2027 роках пропозиція нафти може знову скоротитися через низькі ціни, що обмежать видобуток серед країн поза OPEC. За прогнозом консалтингової компанії Rystad, цього року не-OPEC країни збільшать видобуток на 1,4 млн барелів на добу, наступного – на 1,1 млн, а в 2027 році – лише на 91 тисячу.

У Barclays зазначають, що зі сповільненням темпів зростання, зокрема у США, OPEC може скористатися своїми резервними потужностями вперше за десятиліття, що зрештою може призвести до нового зростання цін на нафту.