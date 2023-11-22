Окупанти збільшили кількість штурмів та авіаударів 

Російсько-окупаційні війська різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів в операційній зоні Оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія”.

Про це повідомив командувач ОСУВ “Таврія” Олександр Тарнавський у Telegram

“Російські окупанти різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів. Скидають КАБи з Су-35.

Зросли втрати ворога у живій силі та бронетехніці.

На Таврійському напрямку ворог завдав 1 ракетного та 29 авіаударів, провів 38 бойових зіткнень та здійснив 911 артобстрілів.

Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку”.

За словами Тарнавського, загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ “Таврія” склали 491 особу минулої доби. 7 окупантів здалися в полон.

Сили оборони знищили 21 одиницю військової техніки. Зокрема, 3 танки, 3 ББМ, 1 ПТРК, 6 БпЛА, 4 автомобілі та 4 одиниці спецтехніки, зокрема — самохідну реактивну установку розмінування УР-77 “Метеорит”. Також знищено 3 склади боєприпасів. Ще 11 одиниць техніки пошкоджено.

Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, додав командувач.