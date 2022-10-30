Окупанти ввели військову цензуру у Мелітополі

Росіяни запровадили інформаційну блокаду на окупованих територіях Запорізької області, повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

“Окупанти ввели військову цензуру – будуть перевіряти телефони жителів і виявляти з ким і про що людина спілкується, де і які новини читає, – розповів Федоров в ефірі телеканалу FreeДом.

Якщо при “перевірці” телефону окупанти побачать проукраїнське джерело інформації, до жителя будуть застосовані штрафи. При повторній перевірці – “кримінальна відповідальність”. Іншими словами, російські військові посадять людину “у підвал”.

Мер нагадав, що з перших днів окупації Мелітополя та інших територій Запорізької області росіяни заблокували українських операторів зв’язку, Інтернет-провайдерів, теле- та радіомовлення.