Окупанти вдарили по Запоріжжю

Росіяни завдали ракетного удару по одному з районів Запоріжжя.

Про це повідомляє “Суспільне“, очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

О 12:20 кореспонденти “Суспільного” повідомили, що в Запоріжжі пролунали вибухи.

В цей час у Запорізькій області та низці східних областей було оголошено повітряну тривогу. О 12:43 – відбій тривоги по Запорізькій області.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що ворог завдав ракетного удару по одному з районів обласного центру. Масштаб руйнувань та кількість постраждалих уточнюються.