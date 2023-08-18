Суспільство

Окупанти вдарили по Запоріжжю

18 Серпня 2023 13:30
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запоріжжя

Росіяни завдали ракетного удару по одному з районів Запоріжжя.

Про це повідомляє “Суспільне“, очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

О 12:20 кореспонденти “Суспільного” повідомили, що в Запоріжжі пролунали вибухи.

В цей час у Запорізькій області та низці східних областей було оголошено повітряну тривогу. О 12:43 – відбій тривоги по Запорізькій області. 

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що ворог завдав ракетного удару по одному з районів обласного центру. Масштаб руйнувань та кількість постраждалих уточнюються.


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