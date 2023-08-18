Окупанти вдарили по Запоріжжю

Росіяни завдали ракетного удару по одному з районів Запоріжжя.
Про це повідомляє “Суспільне“, очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
О 12:20 кореспонденти “Суспільного” повідомили, що в Запоріжжі пролунали вибухи.
В цей час у Запорізькій області та низці східних областей було оголошено повітряну тривогу. О 12:43 – відбій тривоги по Запорізькій області.
Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що ворог завдав ракетного удару по одному з районів обласного центру. Масштаб руйнувань та кількість постраждалих уточнюються.