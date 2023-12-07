Суспільство

Окупанти вдарили по селу на Херсонщині: є поранені

7 Грудня 2023 13:44
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херсонщина

Ворог обстріляв село Тягинка на Херсонщині, четверо поранених.

Про це начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Телеграмі.

«Опівдні російська армія атакувала Тягинку. Постраждали четверо людей», – ідеться у повідомленні.

Як зазначається, у тяжкому стані до лікарні доставили 67-річного місцевого жителя. Медики борються за його життя.

Стан інших поранених оцінюють як середньої тяжкості. Це 63-річна жінка та двоє чоловіків, 53 та 37 років.

Начальник Бериславської РВА Володимир Літвінов додав, що село обстріляли з реактивної системи залпового вогню, влучили у житлову зону.

Він підтвердив, що постраждали четверо людей, серед них троє чоловіків та одна жінка. Постраждалих з різним ступенем тяжкості госпіталізували.

Херсонська обласна прокуратура інформує, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, армія РФ обстріляла Тягинську громаду Бериславського району з реактивної артилерії 7 грудня близько 11:30.


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