Суспільство

Окупанти вдарили по Херсонщині: є двоє загиблих

26 Грудня 2023 14:36
читать на русском →
херсонщина

Російські загарбники 26 грудня обстріляли населені пункти Микільськье та Тягинка на Херсонщині, пошкоджені житлові будинки, дві людини загинули.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

“Опівдні по Микільському зафіксовано щонайменше 26 “прильотів”. Ворожим вогнем пошкоджено з десяток житлових будинків”.

За його словами, під завалами однієї з осель рятувальники виявили тіло загиблого 71-річного чоловіка.

Також під обстрілом опинився населений пункт Тягинка. Одна людина отримала травми, несумісні з життям.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Грудня 2023 15:19

Залужний пропонує залишити у законодавстві поняття придатності і непридатності до військової служби
26 Грудня 2023 12:41

Планування наступного року: Зеленський провів засідання Ставки
26 Грудня 2023 12:31

Опубліковано фото повністю знищеного ВДК “Новочеркаськ”
26 Грудня 2023 09:14

Перша група українських пілотів завершила базову підготовку до польотів на F-16 у Британії
26 Грудня 2023 07:32

Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень, – Генштаб
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
усі думки