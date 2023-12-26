Окупанти вдарили по Херсонщині: є двоє загиблих

Російські загарбники 26 грудня обстріляли населені пункти Микільськье та Тягинка на Херсонщині, пошкоджені житлові будинки, дві людини загинули.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

“Опівдні по Микільському зафіксовано щонайменше 26 “прильотів”. Ворожим вогнем пошкоджено з десяток житлових будинків”.

За його словами, під завалами однієї з осель рятувальники виявили тіло загиблого 71-річного чоловіка.

Також під обстрілом опинився населений пункт Тягинка. Одна людина отримала травми, несумісні з життям.