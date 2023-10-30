Кримінал

Окупанти вдарили балістикою по Запорізькому району

30 Жовтня 2023 13:30
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ракетний удар

Зранку 30 жовтня російсько-окупаційні війська здійснили ракетний удар по Запорізькому району, де влучили в об’єкт соціальної інфраструктури.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

За попередніми даними, російські військові застосували балістику. Удар стався близько 11:28.

Унаслідок влучання в Запорізькому районі зруйновано об’єкт соціальної інфраструктури. На місці працюють фахівці ДСНС, які ліквідовують наслідки атаки.

Інформація щодо постраждалих не надходила, зазначив Малашко.


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