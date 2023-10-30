Окупанти вдарили балістикою по Запорізькому району

Зранку 30 жовтня російсько-окупаційні війська здійснили ракетний удар по Запорізькому району, де влучили в об’єкт соціальної інфраструктури.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
За попередніми даними, російські військові застосували балістику. Удар стався близько 11:28.
Унаслідок влучання в Запорізькому районі зруйновано об’єкт соціальної інфраструктури. На місці працюють фахівці ДСНС, які ліквідовують наслідки атаки.
Інформація щодо постраждалих не надходила, зазначив Малашко.