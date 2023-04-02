Суспільство

Окупанти створюють фейкові суди для депортації українців у віддалені російські регіони, – спротив

2 Квітня 2023 14:59
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суд, окупанти, депортація

На тижні окупаційна адміністрація тимчасово окупованих територій заявила щодо створення фейкових судів, які фактично необхідні для імітації судового поля.

Кожне рішення такого суду є юридично нікчемним й за допомогою нього окупанти планують депортувати українців у віддалені райони, повідомляє Центр національного спротиву у Facebook.

Так, суди будуть виносити вироки тих кого ворог підозрює в нелояльності за статтею “екстремізм”.

Практика з Криму говорить, що відбувати покарання суд відправляє у віддалені райони рф, тобто фактично українців будуть відправляти в заслання. Також такі суди будуть “легалізувати” мародерство на ТОТ.

Центр національного спротиву заявляє, що кожен суддя, який буде працювати на ворога не уникне відповідальності. 


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