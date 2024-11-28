Кримінал

Окупанти розстріляли військовополонених ЗСУ на Запоріжжі
28 Листопада 2024 15:19
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запоріжжя, зсу, полонені
Військовополонені / Офіс генерального прокурора

Російські військові розстріляли п’ятьох українських військовополонених поблизу Новодарівки на Запоріжжі. Офіс Генерального прокурора України розпочав розслідування цього воєнного злочину.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Інцидент стався 24 листопада 2024 року неподалік села Новодарівка в Пологівському районі Запорізької області, де тривають активні бойові дії. За даними слідства, російські військові розстріляли п’ятьох з шістьох українських захисників, які опинилися у полоні.

“Правоохоронці ідентифікували підрозділ окупаційної армії, військові якого перевіряються на причетність до злочину. Слідство також отримало відеозапис, на якому зафіксовано момент розстрілу”, — зазначається у повідомленні.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин, нагадали в Офісі генпрокурора.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням розслідувати цей інцидент.

“Окупанти знову порушили Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Агресора слід негайно зупинити і притягнути до відповідальності. Світ не має залишатися осторонь!” — підкреслив Лубінець.


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