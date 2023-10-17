Суспільство

Окупанти посилили штурми у районі Мар’їнки

17 Жовтня 2023 09:43
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війна

Російські окупанти збільшили кількість штурмових дій на Мар’їнському напрямку. Лише за минулу добу українські військові відбили майже 20 ворожих атак в районі Мар’їнки.

Про це повідомляє Об’єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Українські військові продовжують вести оборону на сході та півдні України і наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

Зокрема, відзначається збільшення кількості ворожих штурмових дій на напрямку Мар’їнки. Росіяни доукомплектовують на різних напрямках загони “Шторм”, які зазнали і зазнають значних втрат. Так, російське командування кидає їх вперед на вірну загибель.

Протягом минулої доби окупанти завдали 2 ракетних та 16 авіаційних ударів, провели 42 бойових зіткнення. Вони також здійснили 595 артобстрілів.

Є висока загроза застосування ракетного озброєння та БПЛА по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Так, протягом доби Сили оборони відбили понад 10 атак ворога.

На Мар’їнському та Шахтарському напрямках наші воїни відбили майже 20 ворожих атак в районі Мар’їнки та ще 5 атак південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку військові не допустили втрат позицій південно-західніше Новоданилівки, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх в районі західніше Вербового.


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