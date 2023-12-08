Суспільство

Окупанти перекидають на Куп’янський напрямок війська, щоб просунутися до Синьківки

8 Грудня 2023 21:46
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війна

Російські окупанти перекидають на Куп’янський напрямок додаткові сили, щоб просунутися до Синьківки і захопити населений пункт.

Про це повідомив начальник служби зі зв’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

«Противник зараз перекидає на Куп’янський напрямок свої штурмові загони для того, щоб активізувати штурмові дії. Все-таки ставка робиться більше на людський фактор, ніж на техніку», — сказав Фітьо.

Спікер зазначив, що ЗСУ відбивають атаки і завдають противнику втрат в особовому складі та техніці.

«Ворог намагається захопити н.п. Синьківка, щоб організувати собі в майбутньому плацдарм для наступу на Куп’янськ», — зазначив він.

Він додав, що росіяни на фронті активно застосовують авіацію та дрони-камікадзе. Кількість артилерійських обстрілів противника по позиціях ЗСУ протягом доби становила 477 разів.

Сили оборони, за його даними, на Куп’янському напрямку ліквідували за минулу добу 224 російських військових, 16 безпілотників і 23 одиниці техніки, серед яких 1 танк і 3 броньовані машини.


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