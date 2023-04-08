Суспільство

Окупанти обстріляли міста Оріхів та Гуляйполе Запорізької області

8 Квітня 2023 17:55
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обстріли, Запорізька область, окупанти

Ворог залякує цивільне населення та нищить інфраструктуру там, де не може захопити територію, тому продовжують страждати села, селища та міста Пологівського та Василівського районів. Лише за останню добу під обстрілом опинилися 16 населених пунктів. Зафіксовано 23 нові руйнування.

За даними слідства, 8 квітня 2023 року близько 10:30 військовослужбовці держави-агресора нанесли удар авіаційними бомбами по містах Оріхів та Гуляйполе Запорізької області. Поранено двох чоловіків.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Внаслідок обстрілів пошкоджено господарські споруди та приватні житлові будинки, в яких ударною хвилею вибило вікна. Частково зруйновано приміщення підприємства, а також прилеглу територію.


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