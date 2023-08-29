Суспільство

Окупанти обстріляли харчове підприємство у Куп’янську: є загиблий

29 Серпня 2023 11:42
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Харківщина

Одна людина загинула та одна дістала поранення у результаті російського удару по місту Купʼянськ на Харківщині вранці 29 серпня.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у Facebook.

“29 серпня близько 8:30 ворог з артилерії обстріляв м. Купʼянськ. Зафіксовано влучання на територію харчового підприємства. Загинув охоронець.

Також пошкоджено приватне домоволодіння, отримав поранення 67-річний цивільний чоловік”.

Внаслідок іншого ворожого обстрілу м. Купʼянськ, який відбувся приблизно о 5 ранку, пошкоджений багатоквартирний будинок.

За даними фактами розпочаті досудові розслідування за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).


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