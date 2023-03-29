Суспільство

Окупанти обстріляли 4 райони Харківщини, постраждав мирний житель

29 Березня 2023 09:15
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Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Богодухів, Вовчанськ, Дворічну, Стрілече, Ветеринарне та інші населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

“Унаслідок ракетного удару по м. Богодухову пошкоджені 13 житлових будинків та будівля дитячого садка. Дістав поранення 62-річний чоловік. Госпіталізований у легкому стані”, – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що протягом дня масованого ворожого обстрілу з мінометів, артилерії і танків зазнала Дворічна. Пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі. Зафіксовано понад 150 ударів. Унаслідок обстрілів Вовчанська пошкоджено об’єкт цивільної промисловості та господарські споруди.


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