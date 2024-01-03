Окупанти не дають доступу експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох енергоблоків Запорізької АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що російські окупанти заборонили його експертам перевіряти реакторні зали трьох енергоблоків Запорізької АЕС.

Про це інформує Радіо Свобода.

Експерти МАГАТЕ “протягом останніх двох тижнів… не мали доступу до реакторних залів блоків 1, 2 і 6”, – заявив генеральний директор агентства Рафаель Ґроссі.

Він додав, що “це перший випадок, коли експерти МАГАТЕ не отримали доступу до реакторного залу блоку, який перебував на холодній зупинці”, і команда й надалі запитуватиме цей доступ.