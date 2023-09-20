Окупанти нанесли удар по Харківщині: є поранений

Росіяни обстріляли село Перовське Золочівської громади Богодухівського району, внаслідок чого цивільний чоловік отримав поранення.
Про це повідомила в Телеграмі пресслужба Харківської обласної військової адміністрації.
“Окупанти завдали удару по Золочівській громаді. Близько 17.00 війська РФ здійснили артилерійський обстріл села Перовське. Поранення отримав чоловік 1958 року народження”, – сказано у повідомленні.
За попередніми даними, значно пошкоджено приватний будинок, інформація щодо інших руйнувань уточнюється.