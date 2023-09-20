Суспільство

Окупанти нанесли удар по Харківщині: є поранений

20 Вересня 2023 18:52
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обстріл, Харківщина

Росіяни обстріляли село Перовське Золочівської громади Богодухівського району, внаслідок чого цивільний чоловік отримав поранення.

Про це повідомила в Телеграмі пресслужба Харківської обласної військової адміністрації.

“Окупанти завдали удару по Золочівській громаді. Близько 17.00 війська РФ здійснили артилерійський обстріл села Перовське. Поранення отримав чоловік 1958 року народження”, – сказано у повідомленні.

За попередніми даними, значно пошкоджено приватний будинок, інформація щодо інших руйнувань уточнюється.


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