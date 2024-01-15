Суспільство

Окупанти на фронті отримують психотропні речовини — Генштаб ЗСУ

15 Січня 2024 08:13
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фронт, окупанти

Російське командування вирішило вдатися до експерименту з додаткових видів стимулювання солдатів РФ на фронті на війні в Україні, видаючи їм наркотичні та психотропні речовини, що  призводять до ейфорії та притуплюють біль.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 15 січня.

“Російські військові все частіше відмовляються гинути за недолугі цілі свого лідера, тому командування ворога вирішило вдатися до експерименту з додаткових видів стимулювання, які спотворюють відчуття реальності та ведуть до загибелі”, — йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що, за наявною інформацією, особовому складу 108-го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії систематично видають наркотичні та психотропні речовини. Ці препарати призводять до ейфорії та притуплюють біль.

“Солдати, які їх вживають, легше погоджуються на м’ясні штурми, не побоюючись поранень або загибелі”, — пояснили у Генштабі.


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