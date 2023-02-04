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Окупанти кинули всі сили на прорив оборони та оточення Бахмута, – Маляр

4 Лютого 2023 19:17
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маляр, бахмут

Російські окупанти цього тижня кинули всі сили на прорив нашої оборони та оточення Бахмута. Однак ворог зазнає поразки.

Також вони розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Цього тижня російські окупаційні війська кинули всі сили на прорив нашої оборони та оточення Бахмута. Але завдяки стійкості наших воїнів успіху не досягли”, – зазначила Маляр.

Однак завдяки стійкості ЗСУ росіяни не досягли успіхів. Цією заявою у Міноборони фіналізували всі офіційні зведення з фронту цього тижня.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські захисники не відійдуть від Бахмута. ЗСУ будть деокуповувати захоплену росіянами територію, однак нам потрібна далекобійна зброя. Здавати Бахмут ніхто не буде.


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